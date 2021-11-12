Пэрис превратила свою свадьбу в ТВ-шоу

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Пэрис превратила свою свадьбу в ТВ-шоу — мероприятие оказалось помпезным и с плохим вкусом. Впрочем всем гостям оно понравилось.

Свадьба богатенькой наследницы прошла сегодня ночью, и на нее были приглашены лишь самые близкие люди: друзья и родственники звездной пары. Но Пэрис Хилтон не была бы Пэрис Хилтон, не устрой она шоу и здесь.

На ночной свадьбе не нашлось места журналистам и фанатам Хилтон, однако она решила провести еще две торжественных вечеринки — они-то и войдут в реалити-шоу Paris in Love, премьеру которого готовит канал Peacock.

«Это будет многодневная феерия с десятью сменами одежды за три дня и похмельными капельницами для гостей. Хилтон будет одета в свадебное платье цвета слоновой кости от Памеллы Роланд, украшенное бриллиантами», — уточняет таблоид Daily Beast.