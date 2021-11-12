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Отец Меган Маркл «напал» на принца Гарри, и обещал его «повоспитывать»

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Отец Меган Маркл «напал» на принца Гарри, и обещал его «повоспитывать». По мнению отчима-алкоголика у принца «слишком плохие манеры».  Однако как он это попытается сделать, не признался. Дело в том, что папу не пускают к дочери, да и она его видеть не хочет.

Отец Меган Маркл «напал» на принца Гарри: тот плохо воспитан

Отец герцогини Меган Маркл, Томас, высказал разочарование по поводу поведения знаменитого зятя. В ходе своего интервью Маркл-старший посетовал на то, что принц Гарри не попросил у него руки его дочери.

По словам Томаса, он ожидал от отпрыска королевских кровей приезда, что было бы благородным шагом в лучших традициях аристократии.

Как передает Express, отец семейства ведет затворнический образ жизни, что могло послужить причиной того, что его мнение было проигнорировано.

«Видимо, это [согласие отца] для него ничего не значило. Разумеется, это стало разочарованием», — пожаловался на принца Гарри Томас.

12 ноября, 2021 | Tags: , | Category: Шоу-бизнес
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