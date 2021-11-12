Отец Меган Маркл «напал» на принца Гарри, и обещал его «повоспитывать». По мнению отчима-алкоголика у принца «слишком плохие манеры». Однако как он это попытается сделать, не признался. Дело в том, что папу не пускают к дочери, да и она его видеть не хочет.

Отец герцогини Меган Маркл, Томас, высказал разочарование по поводу поведения знаменитого зятя. В ходе своего интервью Маркл-старший посетовал на то, что принц Гарри не попросил у него руки его дочери.

По словам Томаса, он ожидал от отпрыска королевских кровей приезда, что было бы благородным шагом в лучших традициях аристократии.

Как передает Express, отец семейства ведет затворнический образ жизни, что могло послужить причиной того, что его мнение было проигнорировано.