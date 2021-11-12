Новый китайский бикоптер распыляет пестициды, разносит семена и запоминает поле

Новый дрон V40 создан специально для сельскохозяйственных работ: его сделали по архитектуре бикоптера с двумя складными плечами, на которых располагаются поворотные винты.

Как отметили в компании XAG, по энергоэффективности дрон работает лучше, чем обычные мультикоптеры. Правда информация о емкости батареи не уточняется.

Вместе с дроном в комплектации идет бак на 16 литров для гербицидов и пестицидов, а также 25-литровый контейнер для семян. Во время полета коптер с помощью GPS и модуля радиолокационной станции фиксирует границы поля и также считывает его географические особенности. После этого он начинает распылять жидкость или сеять семена со скоростью 10 литров в минуту.

Еще владелец может переключить V40 на ручное управление.

Сегодня большая часть гражданских беспилотников — квадрокоптеры, схема их устройства простая и позволяет выполнять любые базовые маневры, меняя соотношения тяги на винтах.