Нефтяные котировки падают из-за доллара

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Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в пятницу продолжают проседать, причем темпы снижения усилились на сомнениях в перспективах спроса, а также вследствие эффекта курсовых разниц из-за продолжающегося укрепления доллара на мировом валютном рынке.

К 15:01 мск январские фьючерсы на североморскую смесь Brent подешевели на 1,45% до $81,67 за баррель, декабрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 1,7% до $80,2 за баррель, сообщает ПРАЙМ.

На рынок давит подъем стоимости американской нацвалюты на фоне максимальной за последние три десятилетия инфляции в октябре и ожиданий экспертов, что Федеральная резервная система США (ФРС, американский Центробанк) может поднять процентную ставку. Дорогой доллар приводит к снижению покупательной способности участников рынка, пользующихся другими валютами, отмечает «Финмаркет».

Кроме того, негативно сказывается возможное решение администрации президента США Джозефа Байдена высвободить часть нефти из стратегических резервов страны для борьбы с ростом цен на энергоносители.