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Лукашенко пригрозили жестким ответом за шантаж ЕС

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Режим белорусского лидера Александра Лукашенко заплатит за ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе и шантаж Европейского Союза. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-канцлера ФРГ Олаф Шольц, передает DW.

Шольц добавил, что власти в Минске блокируют доставку гуманитарной помощи мигрантам и ведут «человеконенавистническую игру», и это должно и будет иметь последствия. По его словам, ЕС примет жесткие меры против режима Лукашенко. В Евросоюзе уже идет интенсивная подготовка совместного ответа ЕС на действия Минска.

Евросоюз твердо стоит на стороне Польши, добавил Шольц.

12 ноября, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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