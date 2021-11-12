Пэрис превратила свою свадьбу в ТВ-шоу Способы покупки товаров на eBay — как сэкономить c USAinUA » Лукашенко пригрозили жестким ответом за шантаж ЕС Spread the love















Режим белорусского лидера Александра Лукашенко заплатит за ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе и шантаж Европейского Союза. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-канцлера ФРГ Олаф Шольц, передает DW Шольц добавил, что власти в Минске блокируют доставку гуманитарной помощи мигрантам и ведут «человеконенавистническую игру», и это должно и будет иметь последствия. По его словам, ЕС примет жесткие меры против режима Лукашенко. В Евросоюзе уже идет интенсивная подготовка совместного ответа ЕС на действия Минска. Евросоюз твердо стоит на стороне Польши, добавил Шольц.















