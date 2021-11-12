Кулеба: Россия ищет возможность продвинуться вглубь территории Украины

Правительство России ищет возможность продвинуться вглубь территории Украины, предупредил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью ABC News.

«Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность, – сказал Кулеба. –Мы очень обеспокоены, но, когда семь лет живешь рядом с Россией в состоянии вооруженного конфликта, беспокойство становится привычным».

Кулеба только что завершил визит в Вашингтон, где он в среду встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Кулеба отметил «турбулентность» в американо-украинских отношениях в годы президентства Дональда Трампа, но сказал, что отношения были «возрождены, восстановлены, перезапущены».

По словам министра, администрация Байдена придерживается «очень четкого и ответственного подхода» в реагировании на агрессию России, заняв «проактивную позицию» и не ограничиваясь одной риторикой.

«Что еще более важно, мои встречи в Вашингтоне продемонстрировали, что Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять обороноспособность Украины, – сказал он. – Это даже более важно».