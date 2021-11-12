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Король Таиланда вернулся в Германию в сопровождении 30 пуделей и гарема

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х вернулся в Германию в сопровождении свиты из более чем 250 человек и 30 пуделей. Об этом сообщает Independent.

69-летний монарх прибыл в Мюнхен на частном самолете в понедельник, 8 ноября. Король остановился в отеле аэропорта на 11 дней и снял весь четвертый этаж здания. Фоторепортеры заметили одетого в коричнево-оранжевый костюм Раму Х на пути к бассейну.

Визит в Германию стал первой официальной поездкой короля за границу после гражданских протестов и критики закона об оскорблении короля. По таиландским законам, клевета, оскорбления или угрозы в адрес монарха и его ближайших родственников наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. В среду, 10 ноября, конституционный суд страны признал требования протестующих «злоупотреблением правами и свободами и нанесением ущерба безопасности государства».

Короля также обвиняли в том, что он отсутствовал в стране в апреле и мае 2020 года. Маха X пережидал пандемию COVID-19 в компании любовниц в четырехзвездочном немецком отеле Grand Hotel Sonnenbichl. Как только новость о его поездке попала в соцсети, возмущенные таиландцы ввели в Twitter хештег, который в переводе с тайского означает «Зачем нам нужен король?»

12 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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