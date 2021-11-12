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Как бы выглядели современные фильмы и сериалы на видеокассетах 80-90-х

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Можете представить, как бы выглядели современные «Мандалорец», «Вандавижн», «Джокер» – на обложке видеокассет 80-90-х? Помните кассеты VHS? Сегодня художник STEELBERG превращает постеры современных фильмов и сериалов в обложки видеокассет, как будто они действительно из 80-х или 90-х годов. Смотрите ностальгические фото на кино 24. Кстати — если у вас есть видеокасеты, то решением сохранности изображения на них будет оцифровка .

«Лучше позвоните Солу», 2015


«Лучше позвоните Солу» / Фото Инстаграм iamsteelberg

«Очень странные дела», 2 сезон, 2017


«Очень странные дела» / Фото Инстаграм iamsteelberg

«Рассказ служанки», 1 сезон, 2017


«Рассказ служанки» / Фото Инстаграм iamsteelberg

«Бегущий по лезвию 2049», 2017


«Бегущий по лезвию 2049» / Фото Инстаграм iamsteelberg

https://kino.24tv.ua/ru/sovremennye-filmy-serialy-oblozhke-videokassety-80-90-h-foto_n1701788

12 ноября, 2021 | Category: Новости
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