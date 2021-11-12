Как бы выглядели современные фильмы и сериалы на видеокассетах 80-90-х

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«Лучше позвоните Солу» / Фото Инстаграм iamsteelberg «Очень странные дела», 2 сезон, 2017

«Очень странные дела» / Фото Инстаграм iamsteelberg «Рассказ служанки», 1 сезон, 2017

«Рассказ служанки» / Фото Инстаграм iamsteelberg «Бегущий по лезвию 2049», 2017

«Бегущий по лезвию 2049» / Фото Инстаграм iamsteelberg https://kino.24tv.ua/ru/sovremennye-filmy-serialy-oblozhke-videokassety-80-90-h-foto_n1701788















