Израиль эффектно вывел из строя все российские ЗРК С-300 в Сирии

Израиль во время нападения на Сирию применил против российских зенитно-ракетных комплексов С-300 мощные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и вывел их из строя.

Как передает Avia.pro, израильские военные вошли в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана и заглушили ЗРК сирийских военных своими средствами РЭБ, сделав их бесполезными.

ЗРК С-300 с расстояния 60-70 км гарантированно должны были поразить все шесть истребителей F-15 ЦАХАЛ. Тем не менее, как оказалось, работа комплексов С-300 была блокирована комплексом РЭБ, и огонь по самолетам ВВС Израиля так и не был открыт.

«За три года С-300 продемонстрировали нулевую эффективность, так ни разу и не открыв огонь по израильским самолетам. В ряде случаев это можно было объяснить полетами на низкой высоте, прикрытием горным массивом, использованием воздушного пространства других стран и т. д., но последнее нападение — это полностью выходящий из ряда вон случай, так как один из лучших комплексов ПВО был банально „забит“ неизвестной РЭБ и с расстояния 60 километров так и не смог обнаружить израильские истребители F-15», — отмечает специалист, слова которого приводит Avia.pro.