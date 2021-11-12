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Хунта Мьянмы приговорила американского журналиста обвинили к 11 годам тюрьмы

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Суд в Мьянме обвинил американского журналиста Дэнни Фенстера в террористической деятельности и подстрекательстве к мятежу и приговорил его к 11 годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.

По словам юриста, главному редактору независимого издания «Фронтьер Мьянмар» предъявили обвинение еще по нескольким пунктам. Суд признал его вину в нарушении визового режима и контактах с запрещенными организациями.

Фенстера задержали 24 мая 2021 года в международном аэропорту Янгона. Он должен был лететь в Малайзию. Журналиста перевели в тюрьму Инсейн. Власти США неоднократно призывали прекратить насилие и выпустить из тюрем политических заключенных, включая редактора «Фронтьер Мьянмар» и австралийца Шона Тернелла.

12 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости, США
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