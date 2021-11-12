Генри Кавилл не прочь сыграть Бонда

Актер Генри Кавилл, покоривший сердца миллионов в роли Супермена и ведьмака Геральта, высказался по поводу ходивших долгое время слухов.

Речь идет о том, что голливудского красавчика уже давно прочат на роль нового Джеймса Бонда. Нынешний исполнитель роли Дэниэл Крэйг накануне презентовал последний фильм со своим участием «Не время умирать».

Кавилл признался, что сыграть Бонда было бы очень «волнующе» для него. Другими претендентами на фильм значатся такие опасные конкуренты как Идрис Эльба и Том Харди.