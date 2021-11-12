Джаред Лето отметил столетие Gucci вместе со звездой фильма «Один дома»

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Вокалист группы 30 Seconds to Mars и знаменитый голливудский актер Джаред Лето встретился со звездой фильма «Один дома» Маколеем Калкиным на шоу от Gucci в Лос-Анджелесе.

Креативный директор модного дома Алессандро Мишель организовал «Парад Любви», который и посетили звезды. При этом Лето выступает амбассадором бренда, а также играет роль Паоло Гуччи в байопике о жизни знаменитой династии.

Многие наряды также приурочены к близящемуся выходу фильма, так что можно предположить, что показ — часть масштабной промокампании. Событие приобретает особую важность ввиду 100-летия модного дома.

«Это просто невероятно! Ощущается словно мы на съемочной площадке!» — приводит The Hollywood Reporter слова участников показа.

На показе присутствовало огромное количество звезд: Билли Айлиш, теннисистка Серена Уильямс, баскетболист Дуэйн Уэйд, певец Бек.