Джаред Лето отметил столетие Gucci вместе со звездой фильма «Один дома»

Вокалист группы 30 Seconds to Mars и знаменитый голливудский актер Джаред Лето встретился со звездой фильма «Один дома» Маколеем Калкиным на шоу от Gucci в Лос-Анджелесе. Креативный директор модного дома Алессандро Мишель организовал «Парад Любви», который и посетили звезды. При этом Лето выступает амбассадором бренда, а также играет роль Паоло Гуччи в байопике о жизни знаменитой династии. Многие наряды также приурочены к близящемуся выходу фильма, так что можно предположить, что показ — часть масштабной промокампании. Событие приобретает особую важность ввиду 100-летия модного дома. «Это просто невероятно! Ощущается словно мы на съемочной площадке!» — приводит The Hollywood Reporter слова участников показа. На показе присутствовало огромное количество звезд: Билли Айлиш, теннисистка Серена Уильямс, баскетболист Дуэйн Уэйд, певец Бек.