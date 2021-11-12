«Дорулилися» — Кличко попередив киян про загрозу віялових відключень електроенергії

Внаслідок провалу енергетичної політики влади «Слуг народу» більшись ТЕС вже не працюють, також зупинено майже половину енергоблокіцв АЕС.

Станом на сьогодні, 11 листопада, 12 київським підприємствам з вироблення тепла й електроенергії бракує вугілля й газу, унаслідок чого жителі столиці можуть стикнутися з віяловими відключеннями.

Про це в ексклюзивному коментарі каналу “Україна 24” повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Фахівці кажуть, що морози до -15° протримаються декілька тижнів… ймовірність віялових відключень дуже висока”, — зазначив він.

Водночас тарифи не підвищуватимуть.

“У Києві не буде підняття тарифів. Але подорожчають продукти, що обов’язково вплине на гаманці киян”, — додав Кличко.

Як заявив співголова фракції “Європейська Солідарність” Артур Герасимов, РНБО має негайно провести засідання щодо енергетичної кризи – вугілля на складах у п’ять разів менше ніж треба, а з 88 енергоблоків ТЕС 55 не працюють.