«Дорулилися» — Кличко попередив киян про загрозу віялових відключень електроенергії

Станом на сьогодні, 11 листопада, 12 київським підприємствам з вироблення тепла й електроенергії бракує вугілля й газу, унаслідок чого жителі столиці можуть стикнутися з віяловими відключеннями.
Про це в ексклюзивному коментарі каналу “Україна 24” повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
“Фахівці кажуть, що морози до -15° протримаються декілька тижнів… ймовірність віялових відключень дуже висока”, — зазначив він.
Водночас тарифи не підвищуватимуть.
“У Києві не буде підняття тарифів. Але подорожчають продукти, що обов’язково вплине на гаманці киян”, — додав Кличко.
Як заявив співголова фракції “Європейська Солідарність” Артур Герасимов, РНБО має негайно провести засідання щодо енергетичної кризи – вугілля на складах у п’ять разів менше ніж треба, а з 88 енергоблоків ТЕС 55 не працюють.
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