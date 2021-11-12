Англичанин получил £50 тысяч фунтов стерлингов компенсации из-за беременной начальницы

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Бывший помощник по работе с клиентами в супермаркете Tesco Тоби Кинг выиграл дело о дискриминации по половому признаку и получил от компании 50 тыс. фунтов стерлингов — это примерно $67 тыс.

В суде Тоби Кинг рассказал, что его запугала беременная начальница. Она поставила ногу в дверь и «физически не позволила» ему выйти из комнаты. Ранее Кинг уже был заложником, из-за чего пережил посттравматическое стрессовое расстройство. Инцидент с начальницей спровоцировал рецидив, из-за чего Тоби не мог выйти на работу без слез. Коллеги были в курсе ситуации, они высмеяли Кинга за то, что он испугался «маленькой беременной женщины», которая ниже его ростом на 20 сантиметров. Мужчина пожаловался менеджерам, но те не восприняли его слова всерьез. Позже его уволили за прогулы, но в суде мужчина сказал, что не появлялся на работе из-за морального состояния.

Суд по трудовым спорам постановил: Кинг стал жертвой дискриминации по половому признаку и компания уделила недостаточно внимания разрешению рабочего конфликта. Из-за чего в принципе все началось? Начальница Кинга хотела, чтобы он взял сверхурочную работу на время рождественских праздников, однако мужчина был непреклонен