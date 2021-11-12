Актер Том Хэнкс назвал любимые съемки в кино

Двукратный обладатель премии «Оскар» Том Хэнкс, участвуя в «Подкасте Билла Симмонса», назвал фильмы, на съемках которых он получил самые запоминающиеся впечатления, отметив сразу, что «Форрест Гамп не обсуждается.

На просьбу ведущего Билла Симмонса назвать три фильма, которые оставили после себя самые приятные воспоминания, Хэнкс ответил следующее: «Я бы не стал называть их в порядке выхода. Я бы сделал это на основе личного опыта, который у меня был, когда я их делал, а это совсем другое».

Первым Хэнкс назвал спортивную комедию «Их собственная лига». «Все, что я делал в течение лета, это играл в бейсбол в Эвансвилле, штат Индиана, и на Ригли Филд. Со мной были мои дети, со мной была вся моя семья. Мы жили в доме посреди кукурузных полей… Это было замечательное лето, и вся моя семья до сих пор его вспоминает», — сказал актер.

«Изгой», благодаря которому волейбольный мяч фирмы Wilson навсегда вошел в историю, занимает в воспоминаниях Хэнкса второе место. «Мы пустились в рискованное приключение, когда задумали снять этот фильм, — объяснил Хэнкс. — Я имею в виду, что мы были посреди океана, просто чтобы попытаться снять хорошие сцены. Приключения каждый божий день, каждую ночь».

«Последним фильмом, который казался мне чем-то волшебным, был «Облачный атлас», — сказал актер. — Мы снимали его с надеждой и мечтой, и любовью в Берлине, Майорке и Дрездене».

Поклонники актера могут оценить его новый проект — фантастическую драму «Финч», вышедшую в мировой прокат 5 ноября 2021 года.