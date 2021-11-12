Адель раскрыла секрет крепкой дружбы с Лоуренс и Ричи

Певица Адель в ходе одного из интервью, приуроченного к выходу ее нового альбома, рассказала о дружбе, которая помогла ей встать на ноги и повлияла на нее, как на личность.

Обладательница «Грэмми» поделилась, что живущие с ней по соседству Дженнифер Лоуренс и Николь Ричи помогли ей принять свой звездный статус. Раньше она избегала общения с другими знаменитостями.

При этом у звёздного трио есть правило: никогда не говорить о работе. Адель также заявила, что вообще не считала себя знаменитостью.

«В этом плане я настоящая британка», — приводит ее слова издание Mirror.

Сама Лоуренс рассказывала ранее, что на нее произвело огромное впечатление выступление Адель на церемонии вручения премии «Оскар».