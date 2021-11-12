54-летняя Николь Кидман появилась на публике в эротичном платье

Голливудская актриса Николь Кидман посетила премию Country Music Awards 2021 (CMA 2021) в Нэшвилле, штат Теннесси, в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 54-летнюю знаменитость на красной ковровой дорожке вместе с супругом, певцом Китом Урбаном, который выступал на мероприятии. Кидман появилась на публике в черном облегающем платье длины макси люксового бренда Saint Laurent с асимметричными вырезами, которые оголяли ее тело, а именно, рельефный пресс, ногу и руку.

В качестве обуви героиня материала выбрала классические лодочки на высоком каблуке, а также крупные золотые украшения, в частности, серьги, кольца и несколько браслетов. На размещенных кадрах видно, что ее волосы собраны в низкий пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Супруг Кидман предстал перед фотографами в футболке, джинсах и пиджаке.