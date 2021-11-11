Xiaomi выпустит раскладушку

Компания Xiaomi начала работу над раскладным смартфоном. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на известного инсайдера под ником Digital Chat Station.

Он заявил, что китайская компания собирается выпустить смартфон-раскладушку в обозримом будущем. Девайс будет состоять из двух половин, соединенных шарниром и складываемых по горизонтали. Специалист рассказал, что устройство будет напоминать по дизайну Samsung Galaxy Z Flip3 и Motorola Razr Blade 5G.

Аппарат будет представлять собой флагманский девайс. Он получит OLED-дисплей, топовый процессор от Qualcomm или MediaTek. Остальные характеристики гаджета не раскрываются. Digital Chat Station уточнил, что благодаря складной конструкции аппарат будет иметь небольшие габариты и легко помещаться в карман.