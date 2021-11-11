Умер лауреат Нобелевской премии мира Фредерик де Клерк

Бывший президент ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира Фредерик де Клерк умер на 86 году жизни в своём доме в Кейптауне, передаёт газета Sunday Times. Он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу, легализовал Африканский национальный конгресс и согласился на проведение всеобщих выборов, что завершило режим апартеида в Южной Африке.

Де Клерк — бывший адвокат, профессор, депутат парламента, занимал ряд министерских позиций. На посту президента он взял курс на допуск чернокожего большинства к управлению страной. По плану политика, белое меньшинство и чернокожее большинство должны были иметь равное представительство во власти. Однако от этой идеи ему пришлось отказаться под давлением международного сообщества и на фоне многочисленных терактов против белого населения и риска гражданской войны.

В 1993 году ему и представителям оппозиции удалось согласовать текст переходной конституции, провозгласившей отказ от апартеида, соглашения о создании переходного правительства с представительством АНК и договориться о проведении первых всеобщих парламентских выборов.

Ещё до их проведения он и Мандела получили Нобелевскую премию мира — за работу по мирному прекращению режима апартеида и подготовку новой демократической ЮАР. После избрания Манделы президентом ЮАР де Клерк три года был вице-президентом страны. После этого он ушёл из политики.