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Ученые предрекли исчезновение нескольких стран

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Глобальное изменение климата может привести к исчезновению нескольких тихоокеанских островных государств, а также к крупным природным катаклизмам. Такое развитие событий предрекли ученые в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Эксперты отметили, что температура вод Тихого океана увеличивается как минимум в три раза быстрее среднемировых темпов потепления. При этом тепловые волны наносят непоправимый вред экосистеме океана, от которой зависит жизнедеятельность всего региона и ряда конкретных стран.

По словам ученых, такие природные явления, как лесные пожары в Австралии и наводнения в Юго-Восточной Азии, будут повторяться из года в год. В ВМО также предупредили, что тропический ледник между Гималаями и Андами исчезнет в течение пяти лет.

11 ноября, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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