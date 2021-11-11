Темза перестала быть «мертвой» зоной спустя пол столетия

С 1990-х годов в Темзе увеличилось количество птиц и морских млекопитающих, однако число видов рыб в приливных зонах немного сократилось. В докладе указано, что сейчас река насчитывает 115 видов рыб, 92 вида птиц, а также несколько видов акул — суповая акула, звездчатая кунья акула и катран.

Глобальное потепление спровоцировало повышение температуры в водном пути Лондона на 0,2 градуса за последний год. В связи с этим уровень воды в прибрежных зонах Темзы увеличился впервые с 1911 года. Качество воды в реке улучшилось — в частности, концентрация растворенного в воде кислорода неуклонно увеличивалась с 2007 по 2020 год.

«Эстуарии [устья реки, расширяющиеся в сторону моря] — одна из самых запущенных и уязвимых экосистем. Они обеспечивают нас чистой водой, защитой от наводнений и являются средой обитания для рыб и животных. Устье Темзы и связанные с ним естественные среды обитания, производящие «голубой углерод» имеют решающее значение в нашей борьбе за смягчение последствий изменения климата», — рассказала менеджер программы по сохранению морской и пресной воды в ZSL Элисон Дебни.

Эксперты ZSL подчеркнули необходимость строительства крупнейшей в Великобритании канализационной системы, известной как «Лондонский суперканал». В туннель протяженностью 24 километра будут направлять 39 миллионов тонн неочищенных сточных вод ежегодно, которые в настоящее время сбрасываются в Темзу. «[Канализация] окажет значительное влияние на качество воды, сделав ее более здоровой средой для процветания дикой природы», — заявила старший технический директор по строительству «суперканала» Лиз Вуд-Гриффитс.