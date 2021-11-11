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Страны Балтии говорят об угрозе военного противостояния с режимом Лукашенко. В настоящий момент ситуация накалилась до такой степени, что польские пограничники вынуждены были применить оружие для стрельбы в воздух, а беларусская сторона демонстрирует выдвижение военных с снайперским и тяжелым вооружением к границе с Польшей. Фактически в приграничной зоне со стороны Беларуси созданы заградительные отряды, которые целенаправленно выдавливают мигрантов на линию заграждения. Европейский союз считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии намеренно спровоцировал Александр Лукашенко, который, по его мнению, пытается отомстить за санкции, введенные после подавления протестов против фальсификации президентских выборов и милицейского насилия в 2020 году. Сам Лукашенко обвиняет в происходящем страны Запада, которые, по его словам, не хотят принимать мигрантов. В среду министерства обороны Литвы, Латвии и Эстонии выразили опасения, что противостояние на границе может вылиться в вооруженный конфликт, ранее с такими же заявлениями выступило и правительство Польши. Страны Балтии осудили «намеренную эскалацию продолжающейся гибридной атаки со стороны белорусского режима, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности». «Это повышает вероятность провокаций и серьезных инцидентов, которые могут вылиться в военное русло», — сказано в их совместном заявлении. Тем временем источники Рейтер сообщили, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против международного аэропорта Минска, что может перерезать его финансирование и поставки оборудования. Агентство уточняет, что оператором по обработке грузов в нем является немецкая компания Lufthansa Cargo. В среду агентство Блумберг также сообщило, что Европа думает о введении санкций против компании «Аэрофлот». Однако российский национальный авиаперевозчик отвергает подозрения в массовой перевозке мигрантов в Беларусь. О том, что ЕС и США не исключают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из ближневосточных стран на территорию Беларуси, откуда те пытаются проникнуть в Европу, накануне заявила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сделала это после встречи с президентом США Джо Байденом, но не уточняла названия авиакомпаний. В связи с ситуацией на границах Беларуси в четверг учения решила провести пограничная служба Украины. Их цель — подготовка к возможному распространению миграционного кризиса на участке белорусско-украинской гранце. «Для противостояния возможному кризису с мигрантами мы задействуем все пять структур, находящиеся в ведомстве МВД», — заявил накануне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Хотя Украина пока не входит в состав ЕС, в Киеве считают, что недружественный режим Лукашенко может попытаться создать хаос и здесь.















