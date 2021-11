Адель обещает море грязных шуток в интервью с Опрой Уинфри » США застерегли союзників у ЄС, що Росія можливо обмірковує потенційне вторгнення до України. Spread the love















США застерегли союзників у ЄС, що Росія можливо обмірковує потенційне вторгнення до України. Про це повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела. «Дані оцінки, як вважається, засновані на інформації, якою США ще не поділились із урядами Європи. Останнє має відбутись до ухвалення будь-яких рішень щодо колективної відповіді, заявили джерела. Вони підкріплені доказами, які доступні громадськості, відповідно до офіційної особи, яка знайома із оцінками адміністрації США», — пише видання. Видання також звертає увагу на те, що Росія заперечила будь-які агресивні наміри, та звинуватила США у провокації через перебування американських військових кораблів у Чорному морі. Bloomberg також цитує «осіб близьких до Кремля», які заявили, що Росія не планує розпочинати війну, але має план «відповіді на провокації з боку України». Видання відзначає, що не отримало відповіді Білого дому на запит коментаря. Натомість, як повідомляє Интерfax, у МЗС Росії раніше заявляли, що Україна буцімто прагне до «повернення Донбасу військовим шляхом». Москва закликала країни Заходу «припинити заохочувати мілітаризацію» України та сприяти поверненню Києва «на шлях досягнення міцного миру у Донбасі політико-дипломатичними засобами». За повідомленнями The New York Times, у середу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наміри Росії щодо накопичення війск вздовж кордону України лишаються невідомими, але новий акт агресії проти України став би для Росії «серйозною помилкою». За його словами, будь-які дії спрямовані на загострення, або агресивні дії викличуть у США занепокоєння. Як повідомляв «Голос Америки», члени Палати представників Конгресу США, Європарламенту та Верховної Ради України оприлюднили «рідкісну спільну заяву щодо продовження безпекової загрози на українському кордоні, яку представляє Росія». «Як представники Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, Комітету із закордонних справ Європейського парламенту та Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, ми рішуче засуджуємо дестабілізуюче накопичення режимом Путіна військових сил на українському кордоні», — йдеться у тексті заяви. Напередодні міністр закордонних справ України та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали у Вашингтоні нову Хартію стратегічного партнерства Україна — США. Серед іншого, як вказує текст розміщений на сайті МЗС України, Київ та Вашингтон поділяють життєво важливі національні інтереси щодо сильної, незалежної та демократичної України. «Зміцнення спроможності України захищатися від загроз її територіальній цілісності та поглиблення інтеграції України до євроатлантичних інституцій є взаємопов’язаними пріоритетами», — вказує текст нової хартії на сайті МЗС. У статті використано матеріали Bloomberg, The New York Times, Интерfax.