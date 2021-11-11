 
«  
  »

США готовят новые санкции против Беларуси

Spread the love

США готовят «дальнейшие санкции», призванные привлечь лидеров Беларуси к ответственности за «продолжающиеся атаки на демократию, права человека и международные нормы», сообщил представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме.

Заявление было передано телеканалом CNN.

«Мы глубоко обеспокоены бесчеловечными действиями режима Лукашенко и решительно осуждаем их бездушную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей», – заявил представитель совета, согласно телеканалу.

Новые санкции будут введены в «тесной координации с ЕС и другими партнерами и союзниками», добавил представитель, согласно телеканалу.

Чиновник не уточнил, когда они могут быть введены.

США, ЕС и НАТО обвиняют режим Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на восточной границе Евросоюза с целью дестабилизации блока в отместку за санкции за нарушения прав человека.

В августе Белый дом объявил о масштабном указе, направленном против представителей белорусского режима, причастных к нарушениям прав человека и подавлении демократии в Беларуси.

Служба новостей «Голоса Америки»

11 ноября, 2021 | Category: Новости, Россия, США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  