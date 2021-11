Разведка США допустила инопланетное происхождение НЛО Темза перестала быть «мертвой» зоной спустя пол столетия » Си Цзиньпин приказал приравнять себя к Мао Цзэдуну Spread the love















Лидер КНР Си Цзиньпин представил первую за последние 40 лет так называемую историческую резолюцию, которая призвана закрепить его роль в истории Китая и приравнять по значению к политикам, возглавлявшим страну в прошлом — Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Об этом пишет BBC News. Как отмечает агентство, соответствующая резолюция была принята на шестом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва в четверг, 11 ноября. В документе были подведены итоги деятельности партии за время ее существования, а также представлены направления, в которых ей предстоит работать в будущем. При этом, по мнению экспертов, главной целью принятия «исторической резолюции» стало укрепление авторитета Си Цзиньпина в преддверии ХХ съезда КПК, на котором его могут переизбрать на новый срок. Так, по данным The New York Times, по итогам прошедшей встречи с участием политической элиты страны было заявлено, что под руководством Си Цзиньпина страна претерпела «исторические преобразования» и смогла достичь процветания. В частности, были отмечены успехи нынешнего лидера КНР в области экономики, внешней политики, экологии, а также в борьбе с пандемией коронавируса. При этом Си Цзиньпин был официально поставлен в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином — единственными китайскими лидерами которые выпускали аналогичные «исторические резолюции» в 1945 и 1981 годах соответственно. Как пишет издание, за счет приравнивания себя к самым влиятельным предшественникам Си Цзиньпин надеется сосредоточить в своих руках еще больше власти и подкрепить свои заявления о том, что на данный момент он является единственным лидером, который способен привести Китай к обретению статуса сверхдержавы. Кроме того, это позволит ему усилить свои позиции на фоне приближающегося нового срока на посту председателя КНР, который станет для него уже третьим, несмотря на то, что ранее пребывание на этой должности ограничивалось двумя сроками. В ближайшее время в Китае будет развернута активная пропагандистская кампания, призванная популяризировать новый статус Си Цзиньпина, в том числе и среди партийных чиновников, считает The New York Times. При этом уже сейчас понятно, что видимых конкурентов в борьбе за пост председателя КНР у китайского лидера нет, подчеркивает издание.