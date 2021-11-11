Сара Джессика Паркер снялась в роскошных нарядах для Vogue

56-летняя звезда появилась на обложке американской Библии моды в роскошном платье из новой коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda.

На страницах издания Паркер появилась в не менее эффектных нарядах и примерила платье с флористическим принтом от Alexander McQueen, роскошный образ от Fendi, а также украшения от Dior и шляпу с перьями от Valentino.

В беседе с Vogue актриса высказалась на тему эйджизма, признавшись, что была шокирована количеством критики в свой адрес из-за съемок продолжения Секса в большом городе.

Паркер раскритиковала тех, кто занимается эйджизмом и назвала это «женоненавистнической болтовней». Актриса добавила, что была удивлена тем, что седые волосы, морщины и естественное старение обычно не привлекают внимания мужчин в индустрии развлечений, зато получают немало критики от женщин.

«Мы столкнулись с большим количеством критики, с женоненавистнической болтовней. Этого бы никогда не произошло с мужчиной. Седые волосы. У нее есть седые волосы? Особенно в социальных сетях. Каждому есть, что сказать. „У нее слишком много морщин, у нее мало морщин“. Кажется, что люди не хотят, чтобы нас устраивало то, кем мы стали. Кажется, что им нравится, когда мы испытываем боль от того, кем мы являемся сегодня, выбираем ли мы естественное старение и не выглядим идеально. Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что мне с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?», — говорит актриса.

Напомним, легендарный сериал Секс в большом городе возвращается на телевидение в декабре. Сериал выходил на экраны с 1998 по 2004 год на канале HBO, получив шесть сезонов. Теперь шоу вернется для нового 10-серийного возрождения на стриминговом сервисе HBO Max.