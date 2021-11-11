Режиссер «Игры в кальмара» высказался об использовании оружия на съемках

После смерти оператора на съемках фильма «Ржавчина» у кинематографиста спросили, какие меры предосторожности применяют в Южной Корее, когда речь идет о работе с реальным огнестрельным оружием. Он ответил, что в его родной стране подобными предметами могут владеть лишь полицейские, а сам режиссер ни разу в жизни не видел настоящей пули.

«Патроны там не так легко достать, как здесь [в США], поэтому вероятность возникновения каких-либо проблем с безопасностью на съемочной площадке очень мала», — заявил Хван Дон-хек.

Он признался, что был сильно расстроен, когда узнал о случившемся на съемках «Ржавчины». Режиссер выразил соболезнования в связи со смертью оператора Галины Хатчинс.