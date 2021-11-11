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Разведка США допустила инопланетное происхождение НЛО

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Разведка США допустила инопланетное происхождение НЛО, с определенным оговорками. Однако, по словам исследователей, информации о причинал столкновений с НЛО пока явно недодстаточно.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс рассказала о зафиксированных встречах с неопознанными летающими объектами и призналась, что специалисты не могут найти научное объяснение этим явлениям, пишет The Sun.

Выступая на площадке мероприятия «Наше будущее в космосе», глава нацразведки допустила инопланетное происхождение загадочных объектов и добавила, что необходимо получить больше информации об НЛО, поскольку имеющихся данных явно недостаточно для того, чтобы найти какое-либо разумное обоснование наблюдаемому явлению.

В связи с этим Хейнс подняла вопрос о совершенствовании отчетности и создании специального подразделения, главной функцией которого станет исследование НЛО, которые в последнее время в Соединенных Штатах все чаще называют Unidentified Aerial Phenomena (UAP, неопознанные воздушные явления).

Директор нацразведки отметила, что в ведомстве изначально планировали подробно проанализировать и объяснить каждый из случаев предполагаемого наблюдения НЛО, однако в итоге специалисты пришли к выводу, что это не представляется возможным.

11 ноября, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости, США
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