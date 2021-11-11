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Принц Гарри осудил травлю Меган Маркл

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Принц Гарри осудил травлю Меган Маркл — он не оставит это без ответа и защитит свою супругу.

Принц Гарри выступил с официальным заявлением о том, что из-за нахлынувшего негатива в интернете супруги вынуждены были удалиться из соцсетей. Герцог Сассекский заявил, что не хочет повторения трагедии.

«Я потерял свою мать из-за подобного сумасшествия. Я не готов терять мать моих детей из-за того же», — цитирует его Express.

37-летнего Гарри не устраивает, как о его супруге отзываются в британских СМИ. По его мнению, весь поток дезинформации, льющийся из таблоидов, не что иное, как «глобальный гуманитарный кризис».

На днях популярная телеведущая Опра Уинфри удалила скандальное интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими, которое набрало 17 миллионов просмотров на ее YouTube-канале.

11 ноября, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости
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