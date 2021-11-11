Олег Сенцов назвал сроки выхода криминальной драмы «Носорог» о лихих 90-х

Ранее был представлен первый трейлер, а сейчас режиссер Олег Сенцов назвал сроки выхода своей криминальной драмы «Носорог» о лихих 90-х.

Как рассказал постановщик в интервью «Укринформу», релиз запланирован на февраль 2022 года.

«Премьера состоится в феврале, фильм будет в прокате в кинотеатрах, затем его покажут на телевидении и платных платформах. А когда он появится в свободном доступе – неизвестно, потому что это Госкино», — сказал Сенцов.

По словам режиссера, премьера «Носорога» состоялась на кинофестивале в Венеции и зрители его воспринимают полярно — одни в восторге, другие не хотят такое смотреть.

Напомним, «Носорог» – фильм о 90-х в Украине. По сюжету бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и жестоким. Это превращает его в безжалостного Носорога. Желанный взлет оказывается падением, в котором он теряет себя и свою семью. Впрочем, встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить.

Фильм снимали в Кривом Роге и Львове. Финансирование от Госкино составляет 50% бюджета фильма «Носорог» (25 млн 100 тыс. грн). Ранее проект Олега Сенцова получил финансовую поддержку от немецкого кинофонда Medienboard Berlin-Brandenburg и Польского киноинститута.