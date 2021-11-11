Нидерландское онлайн казино Cookie Casino в 2021 году

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Алексей Иванов — автор и эксперт сайта Casino Zeus опубликовал новую статью о Cookie Casino в Нидерландах. Это – отличное казино, где каждый сможет выиграть приличную сумму денег. Казино было создано в Голландии (Нидерландах). Куки казино — лучшее Голландское интернет казино https://casinozeus.nl/ru/cookie-casino/ 2021 года. Хотя данное заведение появилось сравнительно недавно, оно уже завоевало много поклонников. Расскажем почему. Автор настоятельно рекомендует играть ответственно.

Сайт работает круглосуточно. Имеются доступные версии на английском, голландском, финском, польском, немецком, французском, норвежском языках. Шикарно проработан дизайн и функционал сайта.

Как рассказал нашему корреспонденту эксперт в азартной тематике Алексей Иванов, Cookie Casino всегда находится на высоких рейтингах. Словам отличного эксперта можно доверять на сто процентов. Ведь Алексей Иванов регулярно выкладывает на официальном сайте Casino Zeus последние новости, касающиеся азартной тематики. На страницах игрового портала Казино Зевс публикует профессиональные обзоры, рейтинги различных онлайн казино Нидерландов. Статьи публикуются на Нидерландском и русском языке. Алексей Иванов: «Cookie Casino» -реальное лицензированное казино с минимальным депозитом». Думаем, к совету эксперта нужно прислушаться.

Куки Казино регистрация и верификация аккаунта.

Процесс регистрации довольно простой:

Придумайте пароль. Заполните поля: страна проживания, валюта. Введите личные данные. Подтвердите почту.

За регистрацию игроку присуждается бонус и первый депозит. Онлайн-казино – выбор тех, кто предпочитает азарт и честность.

Преимущества Куки Казино

Широкий выбор игр. Радостно сообщаем, что в ассортименте Cookie Casino больше 2000 игр на любой вкус. Доступны такие типы игр:

слоты (новые, популярные, джекпоты, «Купить бонус»);

рулетки;

покер;

баккара;

блэкджек;

кости;

скретч-карты;

другие (мини, аркадные).

Отлично проработан режим Cookie Live казино. В последнее время появилось очень много ценителей Лайв казино. Профиль можно создать не заполняя данные паспорта и не проходя процедуру верификации. Куки Казино – виртуальное казино без обмана и с хорошей отдачей.

Способ оплаты позволяет выводить денежные средства на многие кошельки и карты:

VISA

MasterCard

PaySafeCard

Trustly

Maestro

Neteller

Skrill

Rapid

Interac Online

iDebit

instaDebit

ecoPayz

Neosurf

Bank Transfer

Также вы можете выводить деньги на рубли (RUB), на Евро (EUR)

Имеются фриспины – бонусы. Минимальные ставки от 1 евро. Существует программа лояльности. Также администрация проводит всевозможные акции. Доступна мобильная версия как для Android, так и для IOS. Сайт отлично оптимизирован под игру с мобильных устройств. Игроки могут запускать игры на мобильные телефоны и планшеты. Автоматы хорошо приспосабливаются под большинства размеров сенсорных дисплеев. Игрокам не нужно скачивать дополнительный софт, они включаются в браузере. Алексей Иванов рекомендует играть с планшета, так как экран у этого устройства преимущественно больше, чем у мобильного телефона. Также батарея у планшета мощнее.

Зеркало Куки Казино. Благодаря зеркалу игрок сможет в любой момент получить доступ к своей учетной записи. Вы можете играть в игры, даже если это казино запрещено в вашей стране.

Бонусы казино

У нас существуют бонусы, которые понравятся абсолютно каждому игроку:

приветственный. Распространяется на 1 и 2 бонусы;

перезагрузка. Вносите депозит. От этой суммы получаете 50 % и 50 фриспинов;

бесплатные спины. Пополните счет минимум на 20 евро и вы получите 30 фриспинов.

Алексей Иванов также рассказал, что Куки Казино — одно из честных и надежных казино. Играйте и выигрывайте.

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