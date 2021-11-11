Названы замедляющие старение после 50 лет продукты

Некоторые продукты замедляют старение организма после 50 лет. Об этом рассказала американский диетолог Триста Бест, пишет издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, чтобы увеличить продолжительность жизни, нужно добавить в питание растительную пищу. Она призвала чаще употреблять овощи, зерновые, орехи — эти продукты устраняет воспалительные процессы в организме и стабилизируют кровеносное давление. Также пища растительного происхождения снижает уровень итоговых продуктов гликирования — вредных веществ, повышающих риск развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа и рака.

Выбирать лучше натуральные продукты, которые не подвергались обработке, а именно овощи и фрукты, зерновые, бобовые, яйца и молочные изделия с повышенным содержанием жира.