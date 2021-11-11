Музыканту и гитаристу Чаку Берри – 95 лет

18 октября «отцу рок-н-ролла» Чаку Берри исполнилось бы 95 лет. До этого почтенного возраста Чак не дожил всего пяток – он ушел в 90. Если Элвиса Пресли (1935 – 1977) называют королем рок-н-ролла, то Чак Берри (1926-2017) был отцом этого жанра, перевернувшего музыку XX века.

Чак по праву занимает пятое место по версии журнал Rolling Stone в рейтинге «50 величайших исполнителей всех времен». Непроста Джон Леннон как-то бросил: «Если вы захотите дать рок-н-роллу имя, то можно его назвать «Чак Берри». А мне посчастливилось побывать на его концерте, когда музыканту было 80 лет. Но возраст ничем не давал себя знать: в его внешности и поведении было много мальчишеского.

Chuck Berry Roll Over Beethoven

Пару слов о значении Берри. В чем была его революционность как музыканта? Берри исполнял, как и многие его темнокожие ровесники в США ритм-энд-блюз, но при этом он слушал много белой музыки в стиле кантри, откуда он взял задор. А в 1955 году он записал свой трек Maybellene, который взлетел на вершины штатовских хит-парадов – это уже был «чистый» рок-н-ролл – гремучая смесь блюза и кантри. В этой заводной вещи прямо «горит» электро-гитарная аранжировка, а автор рассказывает о любовно-автомобильной гонке: «Я увидал Мэйбеллин в Купе Де Виль — кадиллак катится по пустой дороге, но никто не потягается с моим восьмицилиндровым Фордом. Кадиллак идет под девяносто пять, мы с ней бок о бок, едем бампер в бампер…»