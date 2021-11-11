Лукашенко пригрозил остановить транзит грузов и газа в Евросоюз

О готовности к таким мерам Лукашенко заявил в четверг на встрече с правительством, передаёт государственное агентство БелТА. «А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем, — цитирует его агентство. — Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?»

Через белорусскую территорию проходит российский газопровод Ямал — Европа, железная дорога используется Китаем для транзита грузов в рамках программы «один пояс — один путь», через автотрассы проходит примерно две трети автомобильных перевозок из Европы в Россию. На транспортные услуги приходится до 47 процентов экспорта в белорусской экономике.