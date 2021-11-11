Ламень — основа вашей кровати

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Так приятно и удобно спать на хорошей кровати, которая имеет прекрасный мягкий матрас и удачно вписывается в дизайн квартиры или дома. А знаете ли вы, что 90% проблем с позвоночником являются следствием неудачного сна на неправильно кровати, которая не соответствует медицинским нормам? При этом обычно говорят о матрасах с ортопедическими свойствами, но умалчивают о еще одном, не менее важном аспекте — качественных ламелях, которые можно отдельно заказать в интернет-магазине , и на которых и держится вся ортопедическая конструкция. А ведь именно от основы зависит, как будет работать и все остальное. Причем ламели бывают разные, с соответствующим уровнем качества. Разобраться в последнем, а также как выбирать ламели на каркас кровати, мы расскажем в этой статье совершенно кратко, но емко, чтобы сформировтаь правильное понимание.

Что такое ламель

Ламель, это специальная пластина, выполненная их прессованного или шпонированного дерева. Также бывают и металлические ламели, которые служат долго. Ее задача — расположиться на каркасе кровати и удерживать матрас, на котором вы спите. Ламели располагаются последовательно вдоль всей длины каркаса и закрепляются специальными креплениями, а фиксируются врезными опорами. От опор зависит надежная фиксация, как и от креплений, поэтому на этих деталях тоже не экономят. Ламели изготовляют из прочного и гибкого дерева, а потому, если вы увидите где-то в продаже сосновые ламели, то ни в коем случае не берите их. Скорее всего это штучное некачественное производство. Наилучший материал для пластин — бук. Он долговечен, хорошо держит форму и неплохо работает на прогиб. Опоры ламелей бывают накладные и врезные. Применяются те или другие в зависимости от конструкции кровати и в том и другом случае их качество важно. Как правило и те и другие выполняются из прочного пластика. Есть еще и седловидные опоры, которые ставятся на кроватях с готовыми пазами, но также дополнительно закрепляются.

Как выбрать ламель

Замена ламелей обычно происходит при ремонте кровати. А потому мы рекомендуем выбирать только качественный материал. И если перейти по ссылке выше, то вы можете выбрать лучшие варианты от производителей отличного качества. Однако мы рекомендуем обязательно обратиться с консультацией к специалисту, который всегда присутствует в интернет-магазине. Он подскажет, какой именно вариант ламелей и креплений подходит к вашей модели кровати. Также сделает подбор всех слагаемых элементов для ремонта или восстановления мебели. Таким образом вы сэкономите свое время и деньги.

Обязательно обращайте внимание на материал из которого изготовлены детали — качественный пластик, дерево с устойчивой текстурой без явных швов и склеек. Ваша задача — выбрать тот тип ламелей, который хорошо будет гармонировать, а потому дерево или металл больше зависит от конструкции и дизайна. Еще важны степень жесткости. Ламели бывают бывают прямыми и пружинными. Последние очень мягкие, поэтому спать на них комфортнее. Но для детей полезнее — прямые.

В любом случае в интернет-магазине вам подскажут и помогут с выбором.