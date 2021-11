Пентагон отметил «нетипичную» военную активность России у границ с Украиной Ламень — основа вашей кровати » Гарри, Рон и Гермиона воссоединятся в спецэпизоде «Гарри Поттера» Spread the love















В ближайшее время праздник наступит не только на улице фанатов сериала «Секс в большом городе», но и всех поттероманов мира. По крайней мере, так утверждает издание The Sun: по его информации, главные герои кинофраншизы о маленьком волшебнике собираются объединиться на съемочной площадке спецэпизода «Гарри Поттера». По слухам, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон снова сыграют Гарри Поттера, Рона и Гермиону. Спецэпизод будет приурочен к 20-й годовщине со дня мировой премьеры первой части франшизы — фильма «Гарри Поттер и философский камень». Поговаривают, что съемками спецэпизода студия Warner Brothers займется уже в конце ноября, а в его производстве также примут участие и другие актеры киносаги. По информации таблоида, в этом видео будет воссоздано несколько культовых сцен из первого фильма, в том числе встреча героев в Хогвартс-экспрессе на и на платформе 9 3/4 и рождественский бал. Пока официального подтверждения от кинокомпании нет, все подробности проекта держатся в строжайшем секрете. Спецэпизод окутан тайной, потому что те, кто работает над франшизой, сначала хотят привлечь таланты. Будет замечательно, если они справятся с этим и предложат актерам большие деньги за воссоединение, — заявил инсайдер в беседе с The Sun. На масштабное празднование 20-й годовщины исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф намекал еще в прошлом году. Тогда на онлайн-встрече, посвященной 19-летию со дня выхода первого фильма, Рэдклифф заявил, что это «всего лишь репетиция ностальгии, в которую мы с головой погрузимся в следующем году». Что ж, Дэниел, к погружению готовы!