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Бритни Спирс выбрала дизайнера будущего свадебного платья

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Американская певица Бритни Спирс назвала дизайнера, который создаст ее будущий подвенечный наряд. Об этом она сообщила фанатам на своей странице в Instagram.

Поп-исполнительница поделилась снимками, на которых она позирует в пышном платье розового цвета. На размещенных кадрах она запечатлена на белом фоне с распущенными волосами и макияжем в стиле smoky eyes.

В описании к посту знаменитость подчеркнула, что наденет на свою свадьбу другое платье. «Донателла Версаче прямо сейчас шьет мне подвенечный наряд», — пояснила артистка, не раскрывая деталей дизайна праздничного образа, в котором она появится на предстоящем торжестве.

Ранее журналисты раскрыли стоимость помолвочного кольца Бритни Спирс, которое она получила от возлюбленного и персонального тренера Сэма Асгари. Выяснилось, что украшение с бриллиантом весом четыре карата и дорожкой из мелких бриллиантов на внутренней стороне оценивается в 70 тысяч долларов

11 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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