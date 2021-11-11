Британский доктор назвала причины постоянной усталости

Определены главные причины постоянной усталости. О них рассказала британский врач Равина Бханот, сообщает Daily Mirror.

Во-первых, это переедание, которое вынуждает организм тратить много сил на ее переваривание, а продукты с высоким содержанием сахара и углеводов провоцируют резкий скачок энергии, которой переходит в такой же резкий спад. Лучше сочетать богатые углеводами продукты с овощами и зеленью, отметила врач.

Второй причиной она назвала большие перерывы между приемами пищи, которые могут приводить к нехватке энергии и понижению уровня сахара в крови, что в итоге ведет к вялости и чувству усталости. Специалист рекомендовала запастись полезными продуктами для перекуса — орехами, сухофруктами и крекерами из цельного зерна.

Еще одной причиной усталости может стать нехватка железа, магния, калия и витаминов D и B12. Бханот добавила, что также на уровень энергии влияет недостаток сна. Она посоветовала взрослым людям спать не менее семи часов в сутки, а также следить, чтобы в спальне была комфортная температура воздуха. Кроме того, эксперт призвала учиться расслабляться и не перегружать себя эмоционально и физически.