Большинство афганских военнослужащих существовало только на бумаге — чиновники просто их зарплату прикарманивали

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Со слов бывшего министра финансов большинство афганских военнослужащих существовало только на бумаге — коррумпированные чиновники просто занимались приписками, а их зарплату прикарманивали

Бывший министр финансов обвинил солдат-«призраков» в падении правительства, поддерживаемого США.

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Халид Пайенда, бывший министр финансов сообщил ВВС что бОльшая часть афганской армии количеством 300000 человек существовала только на бумаге.

«Отчетность была поставлена так что можно было спросить главу провинции сколько военнослужащих у него есть и исходя из этого подсчитать зарплаты и рационы и каждый раз они были завышены»

Пайенда также сообщил что когда солдат убивали или они дезертировали, то командиры удерживали их банковские карты и снимали их зп.

Также были такие командиры различных военизированных группировок, поддерживаемых правительством, которые брали деньги у обеих сторон.

В целом было ощущение что мы не можем никак на это повлиять. Так была поставлена работа парламента и правительства. Любой вам скажет что мутная вода текла с самого верха, верхи были во всем этом замешаны.»

«Когда мы заявляем что у нас 100 солдат, на самом деле их всего 30 или 40. И это создает потенциально катастрофические последствия при нападении врага» сообщил афганский парламентарий Гулам Хуссейн Насири Ассошиэйтед Пресс в 2016 году. «Это показатель гигантской коррупции — причина по которой Афганистан является одной из самых коррумпированных наций в мире»