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BMW начнут ездить на энергии из навоза

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Немецкий производитель автомобилей BWM начнет использовать для зарядки электрокаров электроэнергию, полученную путем улавливания метана из навоза. Об этом говорится на официальном сайте концерна.

Американское подразделение BMW заключило соглашение с компанией California Bioenergy (CalBio). Генерация электроэнергии будет осуществляться на ферме Bar 20 Dairy в городе Керман, штат Калифорния, при помощи уникального биореактора.

«Наше партнерство с CalBIO представляет собой инновационный способ привлечь инвестиции в возобновляемые источники энергии, которые снабжают автомобили чистой энергией и сокращают выбросы метана на молочных фермах, принося сельскохозяйственным общинам новый источник дохода», — заявил менеджер BMW Energy Services Адам Лэнгтон. Он выразил надежду на привлечение новых инвестиций для развития технологии биопереработки на других американских фермах.

«Мы действительно делаем что-то особенное для Калифорнии. Эта сверхчистая, работающая на биогазе, автономная энергосистема масштабируется от малых до крупных молочных заводов», — отметил генеральный директор CalBio Росс Бакенхэм. По его словам, система улучшит качество местного воздуха и сократит выбросы парниковых газов.

11 ноября, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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