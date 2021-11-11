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Австрийский бордель дарит бесплатные 30 минут c «любой дамой на выбор» в обмен на прививку

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новости,коронавирус

Австрийский бордель дарит бесплатные 30 минут c «любой дамой на выбор» в обмен на прививку от ковида

В Австрии сейчас один из самых низких уровней привитых от ковида по Западной Европе. Поэтому бордель Fun Palast в Вене решил внести свой вклад, и открыл у себя пункт вакцинации. А за каждую прививку дарит посетителям бесплатные 30 минут в сауне в компании понравившейся секс-работницы.

С одной стороны, это должно поднять уровень вакцинации населения, а с другой – увеличить число клиентов борделя, которых, по словам владельца заведения, из-за пандемии стало меньше

11 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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