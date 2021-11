Большинство афганских военнослужащих существовало только на бумаге — чиновники просто их зарплату прикарманивали Илон Маск продал акции Tesla на $5 млрд после голосования в «Твиттере» » Австрийский бордель дарит бесплатные 30 минут c «любой дамой на выбор» в обмен на прививку Spread the love















Австрийский бордель дарит бесплатные 30 минут c «любой дамой на выбор» в обмен на прививку от ковида В Австрии сейчас один из самых низких уровней привитых от ковида по Западной Европе. Поэтому бордель Fun Palast в Вене решил внести свой вклад, и открыл у себя пункт вакцинации. А за каждую прививку дарит посетителям бесплатные 30 минут в сауне в компании понравившейся секс-работницы. С одной стороны, это должно поднять уровень вакцинации населения, а с другой – увеличить число клиентов борделя, которых, по словам владельца заведения, из-за пандемии стало меньше