Apple-I, собранный вручную соучредителем компании Стивом Возняком, продан на аукционе за $500 000

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Компьютер Apple-I, собранный вручную соучредителем компании Apple Стивом Возняком, был продан на аукционе за $500 000 — у него корпус из дорогого дерева, а также примитивный телемонитор.

Персональный компьютер Apple-I был куплен профессором колледжа Чаффи в 1976 году. Известно, что первоначально Apple-I был продан за $666,66, что эквивалентно примерно $3211 в деньгах 2021 года. Таким образом, первоначальная цена составляет 0,64% от полумиллиона долларов, вырученных на аукционе John Moran Auctioneers and Appraisers в Монровии, штат Калифорния.

В итоговом протоколе аукциона подтверждена успешная ставка в размере $500 000.

Наряду с компьютером с оригинальной материнской платой «NTI» в лот вошли кабели, руководства по программированию, рукописные записи и монитор Panasonic 1986 года.

Джобс, Возняк и Рональд Уэйн основали Apple в гараже 1 апреля 1976 года. Чтобы найти деньги на производство Apple-1, Джобс продал свой микроавтобус Volkswagen, а Возняк — программируемый калькулятор HP-65 за $500. В том же году компьютеры начали продавать по $666,66, потому что Возняк любил повторяющиеся числа. Было сделано и продано всего 200 экземпляров Apple-1 в корпусе из гавайского дерева коа.