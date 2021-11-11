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Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ знаменитого Бэнкси

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Американский актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает «Би-би-си».

Это произошло во время съемок нового сериала «Нарушители», сюжет которого рассказывает о семи преступниках, приговоренных к общественным работам. В заключительной части многосерийного фильма персонаж Уокена завершает свое очередное задание, закрашивая валиком граффити авторства Бэнкси.

Отмечается, что съемки проходили в Бристоле — родном городе знаменитого художника. По словам шоураннеров, Бэнкси нанес граффити специально для данной сцены, а главным условием автора было, чтобы валик держал именно герой 78-летнего Уокена.

11 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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