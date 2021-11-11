Актер Камбербэтч заговорил о продолжении «Шерлока»

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Актер Камбербэтч заговорил о продолжении «Шерлока» — пока это только идеи сюжета, не более того, но поклонникам нравится.

Концовка детективного хита от ВВС оставила фанатов в недоумении: неужели логичного завершения сериала мы так и не получим? С тех пор прошло почти пять лет, и вот теперь Бенедикт Камбербэтч в свойственной ему манере намекнул, что зрители могут увидеть продолжение истории.

Британский актер все еще любит своего главного персонажа, и осталось лишь дождаться подходящего момента, чтобы снять историю о «другой» жизни Шерлока Холмса, заявил Камбербэтч журналу Esquire:

«Никогда не говори никогда. Мне очень нравится этот персонаж, но обстоятельства должны быть правильными. Сейчас еще слишком рано думать, что у него есть другая жизнь. Это не значит, что в будущем у него нет другой итерации. Когда наступит подходящий момент — это будет прекрасно».