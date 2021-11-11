Адель обещает море грязных шуток в интервью с Опрой Уинфри

После длительного молчания артистка готовится к эпохальной беседе.

Обладательница нескольких «Грэмми», певица Адель вовсю готовится к новому интервью с легендой американского телевидения Опрой Уинфри. Разговор будет приурочен к выходу нового альбома певицы.

Официальная дата выхода альбома под названием «30» — 19 ноября. По этому поводу Адель и Опра проведут двухчасовую беседу, которая будет доступна зрителям за несколько дней до музыкального релиза.

«Это начнется как нечто элегантное, а затем я расскажу кучу грязных шуток и историй, это будет похоже на удар хлыста», — приводит слова Адель издание Daily Star.

Новый виток карьеры происходит на фоне слухов о помолвке Адель со своим бойфрендом, 39-летним Ричем Полом.