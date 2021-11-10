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ВОЗ назвала главное условие для окончания пандемии

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ВОЗ назвала главное условие для окончания пандемии — теперь это количество больных в стационаре.

ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса, когда международная медицинская система не будет перегружена. Такое условие назвал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете La Vanguardia.

По словам Клюгге, если ранее главной проблемой борьбы с эпидемией была доступность вакцины, то теперь это фейковые новости и мнения о вакцинации, распространяемые среди населения.

Он подчеркнул, что, по «довольно надежным оценкам», до февраля 2022 года в Европейском регионе могут умереть от связанных с коронавирусом причин еще около 500 тысяч человек — такой прогноз показывает нынешнее распространение инфекции.

10 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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