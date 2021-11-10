Во Франции предложили пожить в бывшем доме покойного модельера

Аренда на сутки обойдется от 15 тысяч до 45 тысяч евро . Минимальный срок бронирования — неделя. Объект возвели в 1902 году, во время Второй мировой войны его использовали как смотровую площадку. Лагерфельд приобрел особняк в 1988 году и владел им до конца 1990-х годов.

Бывшая резиденция модельера называется La Vigie, что в переводе с французского означает «Часы». В доме могут с комфортом разместиться 12 гостей, там есть шесть спален, четыре ванные комнаты, бильярдная, гардеробная, рабочий кабинет и просторная терраса. Из комнат открывается вид на Средиземное море. В интерьере использовали белые, фиолетовые, оранжевые и зеленые оттенки.