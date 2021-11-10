В США показали прототип гиперзвукового беспилотника

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Американский стартап Hermeus представил полноразмерный прототип гиперзвукового беспилотного самолета Quarterhorse. Он не предназначен для полетов, но в нем установлен двигатель, который испытали работой на полном форсаже.

Hermeus объявил о разработке Quarterhorse в 2019 году, а этим летом заключил контракт с ВВС США на его испытания. За три года стартап должен построить и испытать три его прототипа, а также провести летные испытания многоразовой гиперзвуковой двигательной системы.

При длине около 12 метров размах крыла гиперзвукового беспилотника будет три метра. Аппарат получит турбореактивный двигатель комбинированного цикла, который компания разрабатывает на базе GE J85, и сможет летать на скорости, превышающей звуковую в пять раз. Его дальность превысит 7402 километра.

Hermeus представил полномасштабный прототип Quarterhorse на прошлой неделе. Он не предназначен для полетов, но во время презентации в него поместили двигатель, чтобы продемонстрировать его работу на полном форсаже. Силовая установка сейчас находится на этапе наземных испытаний.

Разработчики не собираются останавливаться на гиперзвуковом беспилотнике и планируют к 2029 году создать гиперзвуковой пассажирский самолет. Кроме того, они работают с ВВС США над созданием сверхзвукового «Борта номер один»