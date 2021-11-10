Уилл Смит рассказал о кризисе в браке, гареме и шаманах

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Актер Уилл Смит мечтал завести гарем, а также изучал тантрический секс, чтобы преодолеть семейный кризис.

53-летний Уилл Смит и его 50-летняя супруга Джада Пинкетт-Смит продолжают делиться откровениями о своем браке, в котором они живут уже больше 24 лет. Так, в своей новой книге под названием «Уилл» актер рассказал о кризисе в отношениях с женой, который они пережили в 2011 году.

Смит признался, что тогда они временно расстались с Джадой из-за того, что ей не понравилась вечеринка, которую он устроил в честь ее дня рождения. Разбитый после разрыва с любимой, Уилл тогда испробовал практически все, чтобы расслабиться и как-то отпустить ситуацию. В ход пошли даже шаманство и тантрические практики. Так, в своей книге Смит вспомнил, как посетил шамана и выпил предложенный им галлюциногенный отвар из растений, известный под названием аяуаска.

Я парил глубоко в открытом космосе… Я был в триллионах световых лет от Земли,

— поделился своими впечатлениями Уилл Смит.

На этом актер не остановился и посетил эксперта по тантрическому сексу, которая посвятила его во все детали этой практики. Тогда в разговоре с наставницей актер честно признался, что мечтает о гареме.

Ранее Уилл Смит уже рассказывал, что кризис в его отношениях с женой наступил после празднования ее 40-летия. Вечеринку для любимой актер планировал целых три года. На праздник он пригласил любимых художников Джады, которые были готовы нарисовать картины на заказ, организовал соревнования по гольфу, а также выступление певицы Мэри Джей Блайдж. Уилл также подготовил фильм, в который включил кадры с покойной бабушкой Джады, — ролик транслировался на больших экранах прямо в разгар вечеринки.

Однако Джада сюрприз мужа не оценила и назвала этот праздник «самым отвратительным проявлением эго, которое она когда-либо видела в жизни». Вскоре после этого Уилл признался жене, что устал пытаться сделать ее счастливой. Уилл и Джада расстались, однако довольно скоро решили дать своим отношениям второй шанс.

Ранее супруги уже делились неожиданными признаниями по поводу своего брака. Так, Джада публично признавалась в интимной связи с 29-летним музыкантом Августом Алсиной, а Уилл рассказывал о немоногамных отношениях в браке.

Напомним, что Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит долгое время дружили, а поженились в 1997 году. В браке у них родилось двое детей: сын Джейден, которому этим летом исполнилось 23 года, и дочь Уиллоу, недавно отметившая свое 21-летие. У Уилла также есть старший сын Уиллард от первого брака с актрисой Шири Зампино.