Ученые обнаружили у человека еще один совершенно новый коронавирус

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Ученые обнаружили у человека еще один совершенно новый коронавирус и подтвердили на днях, что он совершенно безвреден и не вызывает осложненией при заражении.

В конце октября 2021 года на сайте научного журнала Clinical Infectious Diseases появилась статья, в которой описывается новый коронавирус, обнаруженный у заболевшего человека. Его назвали HuCCoV_Z19Haiti.

Судя по всему, не очень. Из симптомов новый коронавирус, предположительно, вызывает только небольшое повышение температуры и общее недомогание.

Коронавирус выявили у медицинского работника, который вернулся с Гаити в США. Но он был единственным, у кого его нашли в группе из двадцати человек. То есть мы пока не можем с уверенностью говорить о том, что именно этот коронавирус был причиной недомогания.

А самое главное: хотя статья вышла недавно, она описывает события 2017 года. С тех пор не появилось никаких признаков того, что этот новый коронавирус приведет к пандемии. Во всяком случае, о других заболевших неизвестно.